شكرا لقرائتكم خبر عن أوغلو: تركيا سترد على أي عقوبات أمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة) قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الخميس) إن بلاده سترد إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بسبب تدخل جيشها في شمال شرق سوريا لاستهداف المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن. وقد تواجه أنقرة عقوبات، بموجب مقترحات قدمها السناتور الجمهوري لينزي جرهام وأحد زملائه الديمقراطيين، تستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الخميس) إن بلاده سترد إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بسبب تدخل جيشها في شمال شرق سوريا لاستهداف المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن. وقد تواجه أنقرة عقوبات، بموجب مقترحات قدمها السناتور الجمهوري لينزي جرهام وأحد زملائه الديمقراطيين، تستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين.

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