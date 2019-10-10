الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (كوبنهاجن) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم (الخميس) إلى وقف تصعيد الصراع في سورية. وقال جوتيريش للصحفيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن «أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سورية. من الضروري للغاية وقف التصعيد». وأضاف جوتيريش «العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا».

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم (الخميس) إلى وقف تصعيد الصراع في سورية. وقال جوتيريش للصحفيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن «أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سورية. من الضروري للغاية وقف التصعيد». وأضاف جوتيريش «العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا».

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