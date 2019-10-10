OTV: باسيل أكد أهمية مصلحة لبنان الاقتصادية التي هي فوق كل اعتبار

أفادت مصادر للـOTV بأن "وزير الزراعة حسن اللقيس شدد خلال جلسة الحكومة، على ضرورة تحسين ظروف التصدير الى العراق والأردن والخليج عبر سوريا وهنا كان طرح لوزير الخارجية جبران باسيل و وزير الشباب والرياضة محمد فنيش بشأن معبر بوكمال لتخفيف الرسوم على الشاحنات".
وبحسب المصادر، أكّد باسيل "أهمية مصلحة لبنان الاقتصادية التي هي فوق كل اعتبار و"فك" الخنقة عنه وفتح سوق كبير كالعراق من خلال معبر بوكمال. وطرح أن تكلف الحكومة رسميًا شخصًا يزور سوريا للبحث في ملف النازحين والمعابر، فأتى رد من وزير العمل كميل أبو سليمان: ليذهب الوزراء الذين يزورون سوريا عادة اليها وليعطوا مواقفهم ونحن نبقى على الحياد لنحسب خط الرجعة".
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