OTV: باسيل أكد أهمية مصلحة لبنان الاقتصادية التي هي فوق كل اعتبار

أفادت مصادر للـOTV بأن "وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ شدد خلال ​جلسة الحكومة​، على ضرورة تحسين ظروف التصدير الى ​العراق​ و​الأردن​ و​الخليج​ عبر ​سوريا​ وهنا كان طرح لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ و وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ بشأن معبر بوكمال لتخفيف الرسوم على ​الشاحنات​".

وبحسب المصادر، أكّد باسيل "أهمية مصلحة ​لبنان​ الاقتصادية التي هي فوق كل اعتبار و"فك" الخنقة عنه وفتح سوق كبير كالعراق من خلال معبر بوكمال. وطرح أن تكلف الحكومة رسميًا شخصًا يزور سوريا للبحث في ملف ​النازحين​ والمعابر، فأتى رد من وزير العمل كميل أبو سليمان: ليذهب الوزراء الذين يزورون سوريا عادة اليها وليعطوا مواقفهم ونحن نبقى على الحياد لنحسب خط الرجعة".