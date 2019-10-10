الجميل غادر الى روما للمشاركة في الاجتماع الدوري لاتحاد أحزاب الوسط الدولي

غادر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ الى روما، حيث سيشارك في الاجتماع الدوري "لاتحاد أحزاب الوسط الدولي" والذي يشغل منصب نائب الرئيس فيه. وسيكون للجميل لقاءات عديدة مع مسؤولين في الاتحاد، كما سيزور ​الفاتيكان​ للقاء وزير خارجيتها الكاردينال بياترو بارولين.

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