الطقس غدا غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل ب​درجات الحرارة​، يتشكل ضباب محلي خفيف على المرتفعات مساءً.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة.

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