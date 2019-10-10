دعا الضباط و​العسكريون المتقاعدون​ إلى "أوسع مشاركة في إحياء ​ذكرى 13 تشرين الأول​، الّتي يتخلّلها قداس عن نفس "الشهداء" الّذين ارتقوا في ذلك التاريخ، وذلك يوم الأحد 13 تشرين الأول الساعة الخامسة من بعد الظهر في ساحة الحدت".

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كانت هذه تفاصيل خبر الضباط والعسكريون المتقاعدون دعوا للمشاركة بقداس الأحد في الحدت بذكرى 13 تشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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