معلوف: الحريري مغلوب على أمره أحيانا ونصرالله هو "grendizer" السياسة

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، أنّ "13 تشرين الأول 1990 هي لحظة في ​تاريخ لبنان​ لا تُنسى". ووضف "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بأنّه القائد، رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ بأنّه مغلوب على أمره أحيانًا، رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​ بالجريء".

ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ هو استمراريّة الأمل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ "شغّيل"، رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ "مش عارف شو بدو"، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​" هو "grendizer" ال​سياسة​".

وتوجّه معلوف إلى والده بالقول: "من حاول قتل مشروعكم، لم يصل إلى ما كان يريده"، لافتًا إلى أنّ "حاليًّا "التيار الوطني الحر" و"​حزب القوات اللبنانية​" هم مثل "توم وجيري". وتوجّه إلى طلاب الجامعات مشيرًا إلى أنّ "أحزاب عدّة حاربت بعضها البعض في الماضي، لكنّها اليوم تجلس على الطاولة مع بعضها".