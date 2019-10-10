معلوف: الحريري مغلوب على أمره أحيانا ونصرالله هو "grendizer" السياسة

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، أنّ "13 تشرين الأول 1990 هي لحظة في تاريخ لبنان لا تُنسى". ووضف "رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّه القائد، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأنّه مغلوب على أمره أحيانًا، رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل بالجريء".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل هو استمراريّة الأمل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "شغّيل"، رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل "مش عارف شو بدو"، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله" هو "grendizer" السياسة".
وتوجّه معلوف إلى والده بالقول: "من حاول قتل مشروعكم، لم يصل إلى ما كان يريده"، لافتًا إلى أنّ "حاليًّا "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية" هم مثل "توم وجيري". وتوجّه إلى طلاب الجامعات مشيرًا إلى أنّ "أحزاب عدّة حاربت بعضها البعض في الماضي، لكنّها اليوم تجلس على الطاولة مع بعضها".
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