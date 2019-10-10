لفت المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أن "حركة اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لم تتوقف بل موضوع تسجيل الاسماء يأخذ وقت كبير ونحن افتتحنا 17 مركزا للامن العام للراغبين بالعودة الطوعية ونعمل على فتح معبر في القصير لتسهيل عودة النازحين السوريين".
وفي حديث تلفزيوني، اكد ابراهيم أن "حل ازمة الدولار ليس من اختصاصي وأزمة الخبز من اختصاص الوالد".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم: نعمل على فتح معبر في القصير لتسهيل عودة النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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