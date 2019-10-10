اللواء ابراهيم: نعمل على فتح معبر في القصير لتسهيل عودة النازحين السوريين

لفت المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ إلى أن "حركة اعادة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم لم تتوقف بل موضوع تسجيل الاسماء يأخذ وقت كبير ونحن افتتحنا 17 مركزا للامن العام للراغبين بالعودة الطوعية ونعمل على فتح معبر في ​القصير​ لتسهيل عودة النازحين السوريين".

وفي حديث تلفزيوني، اكد ابراهيم أن "حل ازمة ​الدولار​ ليس من اختصاصي وأزمة الخبز من اختصاص الوالد".