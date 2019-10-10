النشرة: توقيف فلسطيني في صيدا وهو مطلوب بمذكرة توقيف غيابية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن "​القوى الأمنية​ أوقفت الفلسطيني (ح.م) المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن ​المحكمة العسكرية​".

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