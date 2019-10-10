جمارك المطار ضبطت 65 هاتفا خلويا مع شخص من الجنسية الكندية آتيا من فرانكفورت

افادت معلومات صحافية بأن "جمارك ​المطار​ ضبطت 65 هاتفا خلويا ماركة "​أيفون​ pro 11"، مع شخص من الجنسية الكندية عند تفتيش حقائبه لدى وصوله إلى صالون البدل في المطار، قادما من ​فرانكفورت​"، مشيرة الى انه "تم ايداع المضبوطات لدى ​الجمارك​ إلى حين تسوية الوضع ودفع الغرامة والقيام بالإجراءات القانونية".

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