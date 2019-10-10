جمارك المطار ضبطت 65 هاتفا خلويا مع شخص من الجنسية الكندية آتيا من فرانكفورت

افادت معلومات صحافية بأن "جمارك المطار ضبطت 65 هاتفا خلويا ماركة "أيفون pro 11"، مع شخص من الجنسية الكندية عند تفتيش حقائبه لدى وصوله إلى صالون البدل في المطار، قادما من فرانكفورت"، مشيرة الى انه "تم ايداع المضبوطات لدى الجمارك إلى حين تسوية الوضع ودفع الغرامة والقيام بالإجراءات القانونية".
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