لو دريان: فرنسا طلبت اجتماعا طارئا للتحالف الدولي ضد داعش

استبعد وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لو دريان​، "هروب مقاتلي تنظيم "داعش" المعتقلين في شمال شرق ​سوريا​"، موضحًا "أنّنالسنا أمام سيناريو فرار سجناء مقاتلي "داعش" في مناطق سيطرة ​الأكراد​".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "سجناء "داعش" في سوريايجب محاكمتهم هناك والموقف لم يتغيّر"، لافتًا إلى أنّ "​فرنسا​ طلبت اجتماعًا طارئًا للتحالف الدولي ضدّ "داعش".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد استدعت سفير تركيا في باريس، إثر العملية العسكرية الّتي بدأتها انقرة على المناطق الّتي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا.