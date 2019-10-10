مؤسسة النفط الليبية أعلنت استئناف عمليات الإنتاج في مصنع البولي ايثيلين

لفتت ​المؤسسة الوطنية الليبية للنفط​، إلى أنّ "شركة "راس لانوف" لتصنيع ​النفط والغاز​ -إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط-، أعلنت استئناف عمليّات الإنتاج في مصنع البولي ايثيلين، والمتوقّف منذ عام 2013".

وأكّدت في بيان، أنّه "تمّ إعادة تشغيل المصنع الّذي من المتوقّع أن تبلغ قدرته الإنتاجية 160 ألف طن سنويًّا، بعد استكمال أشغال الصيانة الّتي شملت استبدال رأس شعلة المحرقة، والقيام بإصلاحات شاملة بوحدات المرافق المختلفة تشمل مأخذ مياه البحر و وحدات معالجة المياه و وحدات التحلية ووحدات إنتاج ​الطاقة​ وإصلاحات وتجهيز وحدات الشحن بميناء راس لانوف والوحدات الخدمية الأخرى".

وتهدف شركة "راس لانوف" لتصنيع النفط والغاز، على المدى الطويل، إلى تصدير 60 بالمئة من الإنتاج. كما أنّ من المتوقّع أن يتمّ تشغيل خطّ الإنتاج الثاني لمصنع البولي ايثيلين بحلول شهر أيار 2020.