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المعارضة الرومانية حجبت الثقة البرلمانية عن الحكومة

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نجحت المعارضة في ​رومانيا​، في إسقاط الحكومة في البرلمان، من خلال التصويت على اقتراح حجب الثقة عنها، وباتت أمام تحدّي تجاوز انقساماتها لتشكيل حكومة جديدة.

وخسرت حكومة الإشتراكيّين- الديمقراطيّين التصويت، إذ نجحت المعارضة في تجميع 238 صوتًا من أصل 465 صوتًا بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

ويُعدّ رئيس حزب الليبراليين لودوفيك اوربان، صاحب الحظوظ الأوفر لكي يكلّف ​تشكيل الحكومة​ الجديدة. غير أنّه لا يحظى بموافقة بقية الأحزاب المعارضة مثل "يو. اس. آر" أو الوسطيين في حزب "ألدي"، اللذين لا تتوافق مصالحهما وألوياتهما مع الليبراليين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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