المعارضة الرومانية حجبت الثقة البرلمانية عن الحكومة

نجحت المعارضة في رومانيا، في إسقاط الحكومة في البرلمان، من خلال التصويت على اقتراح حجب الثقة عنها، وباتت أمام تحدّي تجاوز انقساماتها لتشكيل حكومة جديدة.
وخسرت حكومة الإشتراكيّين- الديمقراطيّين التصويت، إذ نجحت المعارضة في تجميع 238 صوتًا من أصل 465 صوتًا بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
ويُعدّ رئيس حزب الليبراليين لودوفيك اوربان، صاحب الحظوظ الأوفر لكي يكلّف تشكيل الحكومة الجديدة. غير أنّه لا يحظى بموافقة بقية الأحزاب المعارضة مثل "يو. اس. آر" أو الوسطيين في حزب "ألدي"، اللذين لا تتوافق مصالحهما وألوياتهما مع الليبراليين.
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