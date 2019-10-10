المعارضة الرومانية حجبت الثقة البرلمانية عن الحكومة

نجحت المعارضة في ​رومانيا​، في إسقاط الحكومة في البرلمان، من خلال التصويت على اقتراح حجب الثقة عنها، وباتت أمام تحدّي تجاوز انقساماتها لتشكيل حكومة جديدة.

وخسرت حكومة الإشتراكيّين- الديمقراطيّين التصويت، إذ نجحت المعارضة في تجميع 238 صوتًا من أصل 465 صوتًا بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

ويُعدّ رئيس حزب الليبراليين لودوفيك اوربان، صاحب الحظوظ الأوفر لكي يكلّف ​تشكيل الحكومة​ الجديدة. غير أنّه لا يحظى بموافقة بقية الأحزاب المعارضة مثل "يو. اس. آر" أو الوسطيين في حزب "ألدي"، اللذين لا تتوافق مصالحهما وألوياتهما مع الليبراليين.