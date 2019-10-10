بارزاني حول العملية العسكرية التركية شرق الفرات: مستعدون للوساطة

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني أن "حكومة كردستان العراق تبذل جهودا حثيثة لوقف الحرب وإرساء الأمن"، مبديا استعداده للوساطة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "إيجاد حل عادل لمستقبل سوريا بما يحمي حقوق جميع المكونات".
ولفت إلى "إننا نراقب الأوضاع عن كثب منذ البداية، وننظر إلى العملية العسكرية بشرق الفرات في سوريا بحزن وقلق عميقين خاصة مع مشاركة فصائل المعارضة السورية المتشددة فيها"، مشيراً إلى أن "الحرب تفتح الأبواب أمام حصول المجازر وتشريد ونزوح المدنيين وزعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، الأمر الذي يهدد بعودة الإرهاب أكبر وأكثر جدية".
وشدد على "تعقد الوضع وزعزعة الأمن وانعدام الاستقرار ما يخلق تداعيات متوقعة وخطيرة على المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن "الحرب والمواجهات تقضيان على مكاسب دحر داعش ولا تخدمان مصلحة أي طرف"، لافتاً إلى "ضرورة القيام بدور جاد لوقف الحرب وإعادة الاستقرار وصون السلام والحوار واتخاذ طريق حل سياسي والحيلولة دون تهجير وتشريد المدنيين".
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