شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد خلف الله يطالب بدعم مصانع السكر وتخفيض سعر الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، بشأن ضرورة تخفيض سعر الغاز لشركات السكر والصناعات التكاملية من الشركات الوطنية، أسوة بغيرهم من شركات الأسمنت والألومنيوم وغيرهم من مصانع الحديد والصلب، وذلك لما تسهم به هذه الصناعة الوطنية في الدخل القومي، وماتوفره من السلعة الاستراتيجية ذات الأهمية الكبري.

وأضاف خلف الله، في طلبه، أن مصانع السكر والصناعات التكاملية تننتج سنويا مليون طن سكر، وتؤمن احتياجات مصر من السلعة الاستراتيجية، وتحتاج إلي دعم كبير أسوة بغيرها من المصانع الوطنية ولتشجيع الصناعة الوطنية، حتي تستطيع هذه المصانع القيام بدورها الوطني وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية، مطالبا الحكومة بتعميم التخفيض وشموله مصانع السكر ومصنع الفايبر أسوة بمصانع الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم.

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وكان مجلس الوزراء، قد وافق على أسعار الغاز؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.