شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير يكشف انتهاكات أردوغان لحقوق المرأة فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد أعمال عنف التى تتعرض لها المرأة فى إسطنبول، بسبب السياسات التى يمارسها أردوغان ضد النساء فى تركيا.

وفى تقرير أعدته مؤسسة ماعت،والتى يرصد فيها الجرائم التى يمارسها أردوغان، ضد نساءهم، وتزايد القمع وانتهاك حقوقها، وتعرضها للعنف

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وأوضح التقرير، أنه رغم أن توقيع تركيا على اتفاقية اسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة ، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا، وهو ما تسبب فى خروج التظاهرات النسائية ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها في اسطنبول، مطالبين بحقوقن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، ورصد التقرير أن 284 أمراة لقيت حدفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 أمراة خلال عام 2018.