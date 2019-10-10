صعقة كهربائية تنهي حياة عشريني داخل محل لإصلاح الأجهزة الكهربائية 

لقي شاب، في العشرينات من عمره، مصرعه، ليلة أمس الأربعاء، بعد تعرضه لصعقة كهربائية في إحدى المحلات المختصة في إصلاح الاَلات في حي العامرية في بني ملال .

وحسب مصدر “اليوم 24″، فإن الهالك تعرض لصعقة كهربائية، أثناء إصلاحه إحدى الأجهزة الكهربائية، إذ سقط أرضا، وفقد وعيه، وبعد نقله إلى المستشفى الجهوي في بني ملال لقي مصرعه.

وأكد المصدر ذاته أن تأخر سيارة الإسعاف دفع زملاء الهالك إلى نقله عبر سيارة خاصة، محاولين إنقاذه من الموت، إلا أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته في قسم المستعجلات، وسط صدمة كبيرة بين عائلته وأصدقائه.

وعرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات الأمنية، التي عملت على فتح تحقيق في ظروف الحادث، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.