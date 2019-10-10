المغنية سلمى رشيد تُرزق بمولود ذكر

أعلنت الفنانة المغربية سلمى رشيد اليوم الخميس خبر ولادتها على صفحتها الرسمية بصفحتها على موقع “انستغرام” لتحميل الصور. ونشرت سلمى صورة تحمل بين يديها طفلها الذي اختارت له اسم “يانيس”، وكتبت على الصورة “الحمد لله”. ومنذ إعلان خبر ولادتها، تلقت سلمى رشيد العشرات من التهاني من زملائها في الميدان الذين باركوا لها عبر خاصية “ستوري”.

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