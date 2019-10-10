دورتموند الألماني يقدم “عرضين اثنين” لريال مدريد من أجل أشرف حكيمي

بدأ نادي بروسيا دورتموند الألماني، يطرق أبواب ريال مدريد من جديد، من أجل التوصل لاتفاق جديد، بخصوص لاعبه المغربي أشرف حكيمي، المعار للفريق الألماني لسنتين، والذي ستنتهي فترة إعارته مع نهاية الموسم الحالي.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن الفريق الألماني، عرض على فلورنتينو بيريز، شراء اللاعب المغربي بشكل نهائي، كعرض أول، أو تمديد فترة إعارته لعام إضافي، كخيار بديل ثاني، مع العلم أن عقد اللاعب مع ريال مدريد، يمتد إلى غاية عام 2022.

وأكدت المصادر نفسها، أن الفريق الإسباني متردد في حسم موقفه، والرد على العرض الألماني، خاصة بعد التألق اللافت لحكيمي، وحاجته الماسة للاعب بإمكانياته.

وكان أشرف حكيمي، واحد من أبرز اللاعبين في آخر جولات دوري أبطال أروبا، قد عاد إلى الحديث عن إمكانية عودته إلى فريقه الأول ريال مدريد، بعد انتهاء فترة الإعارة.

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وبصم النجم المغربي، على أداء مبهر، الأسبوع الماضي، بعد أن سجل هدفين اثنين في سلايفا براغ، وقاد بهما فريقه الألماني، لتحقيق أول انتصار في دور المجوعات، بعد تعادل في الجولة الأولى أمام برشلونة.

ففي حوار له مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الخميس الماضي، قال حكيمي، إن أمر عودته لفريقه الأول، بعد انتهاء فترة الإعارة ” ليس بيدي، بل إنه بيد الفريقين، سيتحدثان في الصيف، وسأعرف في أي فريق سألعب الموسم المقبل”.

وفي الوقت الذي لم يعبر فيه حكيمي عن رغبته، بشكل صريح، في العودة للفريق الملكي، فقد زاد من هامش التكهنات بعد أن قال بأن ” تركيزه الآن منصب على فريقه الألماني، ” أرغب في التطور أكثر، والمواصلة على نفس المنوال، لذلك فكل تركيزي الآن منصب على فريقي الحالي”.

وأضاف النجم المغربي، المنحدر من مدينة واد زم: ” في الوقت الحالي لم أتحدث مع زيدان، لقد تضاعفت ثقتي في نفسي هنا في ألمانيا وأنا أسير في الطريق الصحيح”.