قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، اليوم الخميس، تمديد البحث في حق فقيه وخطيب للجمعة، اعتقل بتهمة الخيانة الزوجية.
وأفاد مصدر اليوم 24″، أنه تم اعتقال إمام المسجد، متلبسا بالخيانة الزوجية صحبة امرأة متزوجة، وذلك أول أمس الثلاثاء، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث حول المنسوب إليهما.
وخلال عملية حجز هاتف الإمام، تم العثور على مجموعة من الرسائل والفيديوهات على “واتساب” بينه وبين السيدة.
هذا، وسيتم تقديمه المتهمين غدا الجمعة أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بعدما تقرر تمديد البحث لـ72 ساعة تحت الحراسة النظرية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على صور وفيديوهات جنسية.. اعتقال إمام مسجد رفقة متزوجة -التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.