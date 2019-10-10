“شارجورات الموت”.. المغرب يحجز 192 ألف شاحن لا يحترم معايير المطابقة!

قامت مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المكلفة بمراقبة الجودة بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، اليوم الخميس، بضبط شحنة تضم 192.000 شاحن كهربائي للهواتف المحمولة لا تحترم معايير السلامة.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أن هذه الشحنة تتكون من 7 علامات تجارية تم إخضاع عينات منها للفحص بأحد المختبرات المعتمدة الذي أكد عدم مطابقتها جميعها لمعايير السلامة، وتشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وسجل المصدر ذاته أن عدد الشواحن المفتقرة لمعايير السلامة التي تم ضبطها واستبعادها على مستوى الموانئ منذ بداية هذه السنة قد بلغ أزيد من 748.500 شاحن. وأكد أن مصالح المراقبة عمدت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول هذه الشواحن للسوق المغربية.