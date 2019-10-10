شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وزير الأمن الإندونيسي للمستشفي بعد طعنه والان مع التفاصيل

كشف التلفزيون المحلي الآندونيسي، عن إصابة وزير الأمن "ويرانتو"، اليوم الخميس، وذلك بعد تعرضه لحادث طعن من شخصين تشتبه السلط\ت الآندونيسية في انتمائهما لتنظيم داعش.



وقال "ديدي براسيتيو" المتحدث باسم الشرطة الوطنية، إن "ويرانتو" كان يخرج من سيارته عندما هاجمه رجل وسيدة هو ورجال شرطة كانوا معه خلال زيارته لبلدة بانديجلانج بمقاطعة بانتين.

وذكر التلفزيون المحلي أنه جرى نقل ويرانتو، وكذلك رئيس الشرطة المحلية الذي أصيب أيضا في الهجوم، إلى المستشفى العسكري المركزي في جاكرتا.

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وقال ديدي إنه "يعتقد أن المشتبه بهما من أفراد جماعة أنصار الدولة" التي تعتبر تابعة محليا لتنظيم الدولة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي زار ويرانتو في المستشفى، إن الوزير "لم يفقد الوعي" وسوف يخضع لجراحة.

وأصدر الرئيس أوامره للشرطة ووكالة الاستخبارات بالتوصل للجماعة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

وقال جوكو للصحفيين "نطالب جميع المواطنين بمكافحة الراديكالية والإرهاب"، مضيفا "بجهودنا المشتركة فقط نستطيع استئصال الراديكالية في دولتنا".