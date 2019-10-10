شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مستشار أردوغان: ترامب عقلاني ولكن هناك عناصر محرضة في واشنطن والان مع التفاصيل

أعلن "ياسين أقطاي" مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية في تصريحات لموقع "روسيا اليوم"، أنه يعتقد أن لترامب دورًا عقلانيًا ولكنه لم يستبعد وجود عناصر محرضة في واشنطن، مؤكدًا أن اعتراف ترامب بارتكاب خطأ في العراق هو نقد ذاتي للسياسات الأمريكية.

وقال "أقطاي" في تصريحات حصرية للموقع الروسي، إن رؤية الحكومة التركية في سوريا تكمن في خروج كل الأجانب منها، مؤكدًا أن تركيا لا تريد أي شبر منها عاجل، موضحًا أنه سيتم اعتقال مقاتلي "داعش" وتسليمهم إلى بلدانهم.