وزير الخارجية الفرنسي يدعو لعقد اجتماع طارئ لدول التحالف الدولي ضد داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، إلى عقد اجتماعا طارئ للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقال لودريان، إن سجناء تنظيم داعش الإرهابي في سوريا يجب محاكمتهم هناك، مشيرا إلى أننا لم نصل بعد لمرحلة هروبهم من سجون تحت سيطرة الأكراد.

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