جوتيريس يدعو لوقف العدوان التركي في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الخميس، إلى وقف العدوان التركي في شمالي سوريا.

وقال جوتيريس للصحفيين في كوبنهاجن "أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع العسكري في شمال شرقي سوريا ومن الضروري للغاية وقفه".

وأضاف: "العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب، بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجرى حاليا".

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وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.





ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.

وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في عام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، والثاني عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية، متسببة بنزوح عشرات الآلاف من السكان.