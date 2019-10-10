واشنطن: لا ندعم قرار تركيا بشن عملية عسكرية شمالي سوريا

قالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن كيلي كرافت إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لا يدعم قرار تركيا بشن عملية عسكرية شمالي سوريا.

وأضافت كرافت، في كلمتها أمام مجلس الأمن في جلسة عن تداعيات هجوم تركيا على سوريا، أنقرة الآن مسؤولة عن الإبقاء على مقاتلي داعش في السجون، وعدم عودة التنظيم مرة أخرى بأي شكل.

وتابعت: الحكومة التركية تتحمل كامل المسؤولية عن حماية الأكراد والأقليات في المنطقة، مؤكدة أن فشل تركيا في حماية السكان المدنيين سيكون له عواقب.

وأعلن مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، لاحقا، صد هجوم تركي شرقي نهر الجلاب، وتدمير 3 مركبات عسكرية، وقتل أكثر من 22 عنصرا من المهاجمين.

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كما أوضح المتحدث باسم قوات "سوريا الديمقراطية" في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن القوات التركية تحاصر بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.

وأكد المرصد تواصل عمليات النزوح من مناطق متفرقة شرق الفرات جراء العدوان التركي على المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 60 ألف مدني تركوا مدنهم وبلدانهم وقراهم خلال 24 ساعة، من بداية اقتحام القوات التركية الأراضي السورية.



وأضاف المرصد السوري أن كلا من مدينة "الدرباسية" و"رأس العين" باتتا شبه خاليتين من سكانهما، عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية المعتدية على الأراضي السورية.



وأشار إلى مقتل 30 شخصا بينهم 8 مدنيين وإصابة 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان التركي.

