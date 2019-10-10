الناتو يطالب تركيا بضبط النفس ويحذر من كوارث إنسانية بسوريا

طالب حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس، تركيا بضبط النفس وتجنب وقوع كوارث إنسانية في سوريا جراء العدوان الذي تشنه حاليا على الأكراد.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال موجودا في العراق وسوريا، وأن الهجوم قد يتيح الفرصة لظهوره مرة أخرى.

وأضاف أنه يجب الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها ضد تنظيم داعش.

وأعلنت النرويج، الخميس، وهي (دولة عضو في الناتو) تعليق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا حتى إشعار آخر، ردا على عدوانها شمالي سوريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

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وقالت وزيرة الخارجية النرويجية اين إريكسن سوريدي "لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة في سوريا، لن تنظر بلادها في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية أو ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر".

وبدأت القوات التركية، الأربعاء، عدوانا على شمال شرقي سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" حليفة الغرب في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما أثار تنديدا دوليا وتهديدات بعقوبات أمريكية ضد تركيا.



ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمالي شرق سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.

وأعلن مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، لاحقا، صد هجوم تركي شرقي نهر الجلاب، وتدمير 3 مركبات عسكرية، وقتل أكثر من 22 عنصرا من المهاجمين .

كما أوضح المتحدث باسم قوات "سوريا الديمقراطية" في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن القوات التركية تحاصر بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا".