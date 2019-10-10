- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع- عبدالسلام التركيالخميس 2019/10/10 10:01 م بتوقيت أبوظبي
المشير خليفة حفتر وسط قادة عسكريين بالجيش الليبي - أرشيفية
رصدت كاميرات الكتائب التابعة للجيش الليبية عودة أهالي منطقة السبيعة تدريجيا إلى منازلهم ومزارعهم التي سبق وهجروا منها قسريا بعد تحريرها.
كما تمكن الجيش الوطني الليبي، وفقا للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، من بسط سيطرته الكاملة على مناطق الساعدية والهيرة وأولاد تليس والطويشة بالكامل ضمن مدينة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس.
بدوره نفذ سلاح الجو الليبي ضربات جوية نوعية استهدفت مواقع مليشيا "حطين" الإرهابية بمدينة مصراتة، غربي طرابلس، حسب غرفة عمليات الجيش الليبي.
وتقول مصادر عسكرية إن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجيش الوطني والمليشيات في محور العزيزية والساعدية، إلا أن الجيش لا يزال يحرز تقدمات رغم صعوبة المعارك في هذا المحور، مع استمرار سلاح الجو في قصف مواقع المليشيات بالمدينة خاصة ما يعرف بـ"معسكر اللواء الرابع".
وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الليبي عازم على تحرير العزيزية بالكامل باعتبارها ذات بعد استراتيجي كمدخل جنوبي للعاصمة، وحلقة الوصل بين المليشيات من مناطق الجبل الغربي وغريان.
وتابع أن المدينة تعتبر نقطة انطلاق استراتيجية لمراقبة وحماية مناطق جنوب الزاوية، ومطار طرابلس الدولي، وكوبري السواني، ومدينة جنزور، مضيفا أن سيطرة الجيش الليبي على العزيزية تسهل عملية تأمين المناطق التابعة للجيش الليبي في السبيعة وسوق السبت والهيرة وقصر بن غشير.
وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أكد لـ"العين الإخبارية" أن القوات المسلحة تسيطر على أكثر من ثلثي مدينة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى استمرار الاشتباكات بالمنطقة.
وحول أهمية المنطقة، شدد المحجوب على أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها المليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر على جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير الجيش الليبي لـ"السبيعة" بطرابلس يعيد المهجرين قسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.