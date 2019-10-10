الان تتابع رغم العدوان .. تركيا تتهم فرنسا بمحاولة تقسيم سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل

ماكرون بأنه يريد تقسيم سوريا بعد أن انتقدت فرنسا العدوان التركيالعسكري على شمال شرق سوريا.

وتخشى قوى عالمية، بما يشمل حلفاء غربيين لتركيا، من أن التوغل في شمال شرق سوريا قد يؤدي إلى هروب مسلحي تنظيم داعش من معسكرات يحتجزون بها وسط الفوضى.

وأدلى جاويش أوغلو بتلك التصريحات في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك).

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