الان تتابع العدوان التركي على سوريا يتسبب في نزوح 60 ألف مدني خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.
وأكد المرصد، تواصل عمليات النزوح من مناطق متفرقة شرق الفرات جراء العدوان التركي على المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 60 ألف مدني تركوا مدنهم وبلدانهم وقراهم خلال 24 ساعة، من بداية اقتحام القوات التركية الأراضي السورية.
كانت تركيا قد بدأت، الأربعاء، عملية عسكرية ضد الأكراد شمالي سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون “عدوانا وانتهاكا سافرا” لسيادة الأراضي السورية.
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