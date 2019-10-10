جنون إردوغان ..الدول العربية تنتفض ضد الطاغية.. وقطر تدعم العدوان التركي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما انتفضت الدول العربية ضد الطاغية التركي رجب طيب إردوغان، وأدانت عدوانه على شمال سوريا، كشف النظام القطري عن تأييده للعملية الإرهابية التي تخالف النظام الدولي، عبر اتصال هاتفي جمع تميم بن حمد مع الرئيس التركي.

وأصابت الإدانات الدولية إردوغان بحالة من الهستيريا والجنون، حيث هاجم الدول التي وقفت ضد قتله للمدنيين، واجتياحه غير المبرر لشمال سوريا، ومواصلة قمعه لكل من يعارضه في الرأي.

اجتماع طارئ

ودعت الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ غدا لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، بناء على طلب مصر وتأييد دول عدة، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الحالية.

وأوضح أمين الجامعة العربية المساعد حسام زكي أن الاجتماع يأتي لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية الذي يمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

غضب عربي

أدانت دول عربية عدة بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا، وعدت المملكة العربية السعودية العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا، وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن هذا العدوان يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلا صارخا في الشأن العربي.

فيما اعترضت مصر بأشد العبارات على العدوان التركي على الأراضي السورية، وقالت إن هذه الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

إرهاب خطير

في هذا الشأن، أكدت الكويت أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

من جانبها، أدانت البحرين بشدة الهجوم العسكري الذي تشنه تركيا، وعدته انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وطالبت الأردن تركيا بوقف هجومها على سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار في إطار القانون الدولي، وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رفض أي انتقاص من سيادة سوريا، وإدانة كل عدوان يهدد وحدتها، مشددا على حل الأزمة بشكل سياسي بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره.

العراق: انتظروا كارثة إنسانية

بدوره، عد الرئيس العراقي برهم صالح التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيدا خطيرا، وقال الرئيس صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن ذلك «سيسبب كارثة إنسانية، ويقوي الجماعات الإرهابية»، داعيا «العالم إلى أن يتحد لتفادي هذه الكارثة».

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي شمالي سوريا، والذي تعده عدوانا على دولة عربية شقيقة واحتلالا لأرض سوريا، وتعريض أهلها للقتل والتهجير والنزوح.

ودعت الخارجية اللبنانية، القيادة التركية إلى إعادة النظر في قرارها، وحثتها على العمل مع الدول المعنية لإعادة الاستقرار في سوريا، وتطبيق القرارات الدولية مع التشديد على وحدة الشعب والأرض السورية.

كما علقت الجزائر على الهجوم العسكري التركي قائلة إنها تتابع بـ»انشغال بالغ الأحداث الخطيرة» الحاصلة في شمال سوريا، مؤكدة حرصها على «سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية».

تحذير مصري عراقي

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا أمس، من الرئيس العراقي برهم صالح، تم خلاله التباحث، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطورا خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك على مسار العملية السياسية بها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إنه تم التوافق، خلال الاتصال، على استمرار المشاورات الثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس العراقي لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.

بلجيكا: اسحبوا جنودكم فورا

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وطلبت بلجيكا من تركيا سحب جنودها على الفور، وأدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع البلجيكي ديديير ريندرز العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، داعيا تركيا إلى إلغاء العملية على الفور.

وقال في بيان أصدرته وزارة الخارجية البلجيكية إن الطريقة الوحيدة لإيجاد حل دائم للصراع هي من خلال عملية سياسية. اتخذت الخطوات الأولى أخيرا لتحقيق ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية، موضحا أن التدخل العسكري التركي يهدد بتعطيل العملية السياسية الهشة التي قد تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.

ألمانيا تدعو لسحب عضوية تركيا في الناتو

ناشدت نائبة رئيس البرلمان الألماني «بوندستاج» حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل غير مباشر جعل عضوية تركيا في الحلف موضع تساؤل، في ظل العملية العسكرية التركية ضد الميليشيات الكردية في شمال سوريا.

وقالت كلوديا روت، السياسية بحزب الخضر الألماني، على هامش مؤتمر في مدينة فريدريشسهافن، جنوبي البلاد «إذا لم يصدر عن حلف الناتو مجددا رد فعل، إذا صمت الناتو مجددا، إذا لم يجعل الناتو عضوية (تركيا) موضع تساؤل، سيتعين عليه حينئذ التوقف عن التحدث عن تحالف القيم».

واتهمت روت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ»شن حرب مخالفة للقانون الدولي»، وتحدثت في سياق ذكرها له عن «أعداء الديمقراطية ومحتقري دولة القانون».

الشيوخ الأمريكي يطلق مشروعا لمعاقبة إردوغان

أعلن عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض عقوبات على كبار القيادات السياسية التركية، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان والجيش وقطاع الطاقة.

ويستهدف مشروع القانون، الذي قدمه فان هولين وليندسي جراهام، أصول الساسة الأتراك في الولايات المتحدة، وفرض قيود على تأشيرات السفر للمسؤولين، كما يسعى إلى حظر البيع العالمي للمعدات العسكرية لأنقرة، بما في ذلك مبيعات الذخيرة الأمريكية.

كما يقترح التشريع أيضا تفعيل عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس - 400)، وسيطلب أيضا تقريرا عن أصول إردوغان وقيمتها الصافية.

وسيتم استهداف سبعة مناصب، بينها الرئيس ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الدفاع بالعقوبات.

ملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي

في تصرف يكشف عن قمع النظام التركي، بدأت قوات الأمن تعقب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي تعده مناهضا للعملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في شمال سوريا.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن إجراءات قانونية بدأت ضد 78 شخصا، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان جرى توقيف أيٍ منهم.

وذكرت المديرية العامة للأمن التركي على موقعها الالكتروني الليلة الماضية أن المنشورات «تحرض الناس على الحقد والكراهية»، واتهمت أصحاب المنشورات بالتورط في «دعاية لمنظمة إرهابية»، وهي اتهامات قد تتسبب في سجن المتهمين بها لسنوات.

ويعيد هذا للأذهان ما قامت به الشرطة التركية خلال العملية العسكرية على بلدة عفرين السورية مطلع عام 2018، عندما جرى توقيف المئات وتم اعتقال بعضهم رسميا.

ترمب: إقامة التحالفات سهلة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتقادات التي أشارت إلى أن واشنطن سوف تكافح لتشكيل تحالفات في المستقبل، بعد قرار نقل القوات الأمريكية بعيدا عن الحدود السورية قبل الغزو التركي الذي استهدف القوات الكردية في سوريا، وقال «إقامة التحالفات سهلة».

وأضاف ترمب أن الأكراد قاتلوا مع الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش فقط من أجل «أراضيهم» ولمصالحهم الشخصية.

وكان ترمب اتهم الأكراد، الذين ليس لديهم دولة، بعدم مساعدة الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. وأضاف «لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية، ولم يساعدونا في نورماندي».

قطر تدعم إردوغان

وعلى عكس كل الدول العربية، عبرت قطر عن تأييدها للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأجرى أميرها تميم بن حمد بن خليفة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي، تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين «الشقيقين» وسبل دعمها وتعزيزها.. وفق وصف وكالة الأنباء القطرية. وقالت وكالة (قنا) إن تميم ناقش مع إردوغان، آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في سوريا، حيث جاء الاتصال ليعبر عن وجهة النظر القطرية، رغم الغضب العالمي على الهجوم التركي البري على شمال شرقي سوريا.

قتل المدنيين واحتلال قرية بئر عاشق

قصف الجيش التركي بـ16 صاروخا مقر لواء فياض الشبلي في مزرعة الرشيد 25 كلم جنوب مدينة تل أبيض، وتم تدمير مقر اللواء بشكل كامل، وأكدت المصادر أن عددا من سيارات الإسعاف توجهت إلى مقر اللواء، ولم يعرف عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في القصف الذي طال المقر. ويعد لواء فياض الشبلي أبرز الألوية العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وكان له دور كبير في تحرير مدينة الرقة، وكان يعرف بلواء صقور الفرات. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا سيطرت على أول قرية في العملية التي أطلقتها على مناطق سيطرة الأكراد بشمال سوريا، وأوضح أن قوات خاصة احتلت قرية بئر عاشق شرق مدينة تل أبيض عند الشريط الحدودي مع تركيا، بغطاء جوي وبري، وكشف أن عملية السيطرة على القرية جرت بمساعدة خلايا نائمة فيها.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء عن قصف 181 هدفا بعد نحو ثماني ساعات من بدء عمليتها العسكرية في شمالي سوريا.