القوات اليمنية تسيطر على معسكر الجب الاستراتيجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الضالع، عدن

تشهد جبهات الضالع جنوبا تقدما ميدانيا في عدد من محاور القتال والمواقع التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأكد مصدر ميداني أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تقدمت إلى مفرق منطقة هجار وتحريرها الشعراء من ميليشيات الحوثي، وفرضت طوقا على منطقة حمام النتيجة القريبة من مناطق بيت الشرجي وشليل، مكبدة ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار إلى أن قوات اللواء 30 مدرع والحزام الأمني وكتائب الشوبجي والعمالقة، تعمل على تأمين سوق الفاخر، والاتجاه نحو مناطق العود بمحافظة إب المحاذية للضالع.

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وفي جبهة الفاخر، أعلن الجيش الوطني سيطرته على معسكر الجب الاستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن والذي يعد أقوى المعسكرات التي تتبع ميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر أعقب ذلك فرار كبار قيادات المعسكر باتجاه مناطق ماوية.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات العسكرية تمكنت من السيطرة على معسكر الجب الذي يطل على مناطق واسعة في حجر والفاخر. وكانت قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على منطقة بتار شمال قعطبة بالكامل بعد معارك ضارية خاضتها مع ميليشيات الانقلاب التي تكبدت خسائر فادحة بالعدة والعتاد، وبعد أن حررت منطقة بتار أصبحت قريبة من حبيل السماعي، مشيرا إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها لتحرير مناطق جديدة.

إلى ذلك لقي القيادي الحوثي الكبير المشرف الميداني العميد أحمد الجعدبي، المكنى «أبوطه» مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني، أثناء معارك تحرير شخب وسليم والقفلة والفاخر.

وفي الحديدة أفشلت القوات اليمنية المشتركة هجوما حوثيا واسعا من اتجاهات عدة في محافظة الحديدة، غرب اليمن، حيث يواصل المتمردون سلسلة انتهاكاتهم لاتفاق الحديدة وتحديهم للقرارات الأممية، وتأتي هذه المحاولات بعد ساعات من وصول رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، حيث سيلتقي فريق ميليشيات الحوثي عقب وصوله صنعاء للمرة الأولى.

مشاهدات يمنية