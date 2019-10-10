922 انتهاكا في مأرب.. والكشف عن حقل ألغام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة حقل ألغام فردية زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الصالح بمحافظة الحديدة، غرب اليمن. Advertisements وذكر مصدر في الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة أن الفرق وأثناء قيامها بعملية مسح ميداني عثرت على حقل ألغام فردية زرعتها ميليشيات الحوثي شرق مدينة الصالح قبل دحرها منها. من جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران 922 انتهاكا ضد المدنيين خلال العامين الماضيين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار، ومنظمة شمول للإعلام، وحقوق الإنسان بمحافظة مأرب، بحضور محافظ المحافظة اللواء علي القوسي، ووكيلي المحافظة محمد معوضة وفضل الحربي، وسلط المؤتمر الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المحافظة خلال الفترة ما بين يناير 2018 وحتى سبتمبر 2019 . انتهاكات الحوثيين في مأرب 922 حالة انتهاك توزعت بين جرائم القتل والإصابة.

77 جريمة، بينها جريمتان، طالت إحداهما نساء، والأخرى طالت طفلا.

357 حالة اختطاف.

20 جريمة تعذيب.

374 انتهاكا للممتلكات العامة في المحافظة خلال الفترة نفسها. 93 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة.

93 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة.

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