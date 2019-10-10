المسماري: الجيش اقترب من حسم الصراع في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس

نفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، المزاعم التي أوردتها وسائل إعلام موالية لقوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا بشأن إسقاط طائرة حربية للجيش.

وقال اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي نشره موقع ليبيا 24، إن دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة كانت تقوم بتصوير تحركات الجيش في العزيزية، وأضاف أن «مرحلة الحسم ما هي إلا مسألة وقت فقط».

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وتابع المسماري أن سلاح الجو الليبي نفذ عدة ضربات ناجحة، مستهدفا عدة مواقع تتمركز فيها قوات الوفاق في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري إن كل محاور القتال تشهد اشتباكات قوية وعنيفة خاصة في محور العزيزية، مؤكدا أن الجيش الوطني يقاتل من أجل استقرار البلاد ومن أجل تأمين مستقبل أبنائه.

واستطرد إن المعركة في ليبيا أمنية وليست سياسية.

يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ أبريل الماضي صراعا مسلحا بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.