التايمز: منظمة إيرانية مشبوهة تحصل على أموال خيرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقت منظمة مشبوهة لحقوق الإنسان أكثر من مليون جنيه إسترليني من الأموال الخيرية، رغم أنها تدار من قبل ميليشيات مسلحة على صلة وثيقة بإيران.

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ووفقا لتحقيق أجرته صحيفة التايمز، فإن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية (IHRC)، التي يدعمها جيريمي كوربين، والتي تتحدث عن نظام الفصل العنصري في لندن، وتصف قوانين مكافحة الإرهاب بأنها حرب على المسلمين وتدين اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة استعمارية، تلقت 1.2 مليون جنيه إسترليني منذ 2013 من قبل مؤسسة خيرية، وتلقت 250.000 جنيه إسترليني من دافع الضرائب عن طريق معونة هدية، ولم يذكر أي انتماء لإيران على موقع IHRC، الذي تأسس في لندن في 1997 ويقول إنه يناضل من أجل حقوق الإنسان العالمية.

وأدانت المنظمة المشبوهة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أكثر من 50 دولة لسوء المعاملة المزعومة، وانتقدت بريطانيا والولايات المتحدة والدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية ومصر، وبالتحديد الدول التي لا ترتبط بعلاقات مع إيران.

وأتهم أحد الناشطين الإيرانيين البارزين المجموعة بالنفاق، وقال إنها بمثابة أداة دعاية لطهران، حيث لا تملك أي تاريخ في تقديم الدعم لنشطاء حقوق المرأة أو الأقليات الدينية في إيران.