شكرا لقرائتكم نائب أردوغان: هدفنا الدخول حتى عمق 30 كلم داخل سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الخميس، تعليقاً على العملية العسكرية في شمال شرق سوريا: "هدفنا أن ندخل حتى عمق 30 كلم في الأراضي السورية".

وأكد خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، أن أردوغان يقود العملية بنفسه، ويتواصل مع مركز العمليات باستمرار.

وقال "لا يمكن لأحد إدانة عملية "نبع السلام"، ولنا كل الحق في الدفاع عن أنفسنا"، مضيفاً "سنستمر حتى نطهر هذه المنطقة من الإرهابيين".

وتابع "كل أسلحة الجيش التركي بما فيها القوات الجوية مشتركة في العملية، بالإضافة إلى فصائل سورية مقاتلة".

وقال أوقطاي إن القوات دخلت مسافة 8 كيلومترات في العمق السوري، و"في رأس العين دخلنا من 4 إلى 5 كيلومترات عمقا".

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وحول معتقلي داعش قال أوقطاي "سنرسل المعتقلين من مقاتلي داعش إلى بلدانهم الأصلية، وغالبيتهم من أوروبا".

حصار رأس العين وتل أبيض

وكانت الفصائل السورية الموالية لأنقرة، أعلنت الخميس في وقت سابق، أن القوات التركية تحاصر مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وقال متحدث باسم المعارضة السورية، الرائد يوسف حمود، إن بلدتي رأس العين وتل أبيض باتتا تحت الحصار الآن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق الخميس، أن قوات بلاده التي توغلت في شمال شرقي سوريا قتلت أكثر من مئة "مسلح"، وفق تعبيره.

وأضاف أردوغان، في كلمة لنواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان في أنقرة "تستمر العملية حالياً بمشاركة جميع وحداتنا.. 109 إرهابيين قتلوا حتى الآن"، على حد تعبيره.

لكن مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أعلن على تويتر "مقتل مدنيين وإصابة كثيرين وفقاً لتقارير أولية بعد أن ضرب الجيش التركي قافلة مدنية في طريقها إلى تل أبيض".