ترند الموجز|تفاصيل جريمة قتل هزت مصر..رسالة قوية من السيسي بعد العدوان التركي..والرئيس يتدخل في أزمة أبو القاسم..ومرتضى يهاجم أصالة ورد فعل المطربة السورية

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد العدوان التركي على سوريا.. رسالة شديدة اللهجة من السيسي، والسيسي يتدخل.. الهجرة تكشف تطورات جديدة بقضية المهندس علي أبو القاسم، والسيسي يتدخل.. الهجرة تكشف تطورات جديدة بقضية المهندس علي أبو القاسم، و’’جبتك القاهرة بشبشب زنوبة‘‘.. مرتضى منصور يهاجم أصالة.. ورد فعل المطربة السورية، والأمن يضبط المتهمين بقتل محمود ’’شهيد الجدعنة‘‘.. وسر الجملة التي أنهت حياة الشاب.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد العدوان التركي على سوريا.. رسالة شديدة اللهجة من السيسي

في أول تعليق له، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية، بعد الاعتداء التركي على شمال سوريا.

وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الجمهورية، فإن الرئيس السيسي أكد خلال المباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذراً من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

واستقبل السيسي، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وقرينته جلالة الملكة رانيا العبد الله، بقصر الاتحادية، تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف .

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تم تأكيد دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة واستئناف المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة ‪.‬

وتناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، تم التوافق علي ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا، وأكد الرئيس السيسي رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذرًا من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها .

كما تناولت المباحثات كذلك آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذا الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها، وأعقبت مباحثات الرئيسان جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين .

وبدأت القوات التركية في العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، بعدما أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قواته بتنفيذ العمليات العسكرية بالمنطقة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

وأكدت أن جيش الاحتلال التركى يقصف عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائي البنى التحتية فى مدينة رأس العين وقراها شمال سوريا.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان لها، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري، أدت لحالة ذعر هائلة بين الناس.

وأضافت أن قرية مشرافة إلى الشرق من تل أبيب تتعرض فى هذه اللحظات للقصف التركي.

وفي ذات السياق، قالت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، إن الجيش التركي استهدف 16 نقطة بالغارات والقصف خلال العدوان التركي على سوريا.

وذكرت قناة "سي.إن.إن تركيا" أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة، الأربعاء 9 أكتوبر، لاطّلاعه على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وذلك بعد دقائق من بدء العملية عبر الحدود.

وكانت تركيا متأهبة للتوغل في شمال شرق سوريا منذ بدأت القوات الأمريكية إخلاء المنطقة في تحول مفاجئ للسياسة الأمريكية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقتٍ سابقٍ، إن تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية بدأوا الهجوم.

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السيسي يتدخل.. الهجرة تكشف تطورات جديدة بقضية المهندس علي أبو القاسم

كشفت وزارة الهجرة المصرية، آخر تطورات قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، بتهمة جلب مخدرات للمملكة، مؤكدة أن الرئيس السيسي كلف الوزارة، بمتابعة القضية.

وقالت الهجرة في بيان، نشرته على صفحتها بالفيس بوك، الخميس" :"تنفيذا لتكليفات الرئيس، بمتابعة قضية المواطن المصري المهندس "علي أبوالقاسم" الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والسيد المستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف القضية".

‎وأكد النائب العام أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتًا إلى أنه أيضًا قد تم الحصول على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهم تهمة تصدير المخدر.

‎كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.

‎وتجدد الهجرة تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاص أو إعدام أو غيرها.

‎وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق حلف الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم الاعتماد في تلك القضية على ما يصدر من بيانات رسمية متتالية من قِبَل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى لا تؤثر الأخبار المتضاربة سلبا علي موقف المواطن المصري بالقضية.

‎كما تهيب الوزارة بأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.

وانتفضت مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن رواد تويتر، هاشتاج "#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم"، تضامنا مع المهندس المصري، بعد استغاثة أسرته، وطالبوا بتدخل الجهات المعنية، لوقف تنفيذ الحكم وإعادة التحقيق في القضية.

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’’جبتك القاهرة بشبشب زنوبة‘‘.. مرتضى منصور يهاجم أصالة.. ورد فعل المطربة السورية

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة نارية للمطربة السوية أصالة نصري، على خلفية الهجمات التي شنتها تركيا، على شمال سوريا.

وقال منصور، في مداخلة تليفونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، على فضائية "الحدث": "منك لله يا أصالة.. كل طفل استشهد فى سوريا فى رقبتك.. شوفتي سوريا وصلت لأيه؟ وأردوغان بيعمل فيها إيه، كل ده بسبب دفاعك عن الثورة السورية ورغبتك في الإطاحة ببشار الأسد".

وواصل منصور هجومه على الفنانة السورية: "انتي طبعا مش فارق معاكي حاجه، ومليارديرة ولا تتحدثين باللغة المصرية رغم أني من قمت بإحضارك للغناء فى القاهرة بشبشب زنوبة".

مداخلة مرتضى منصور:

تجاهل أصالة

من جانبها، تجاهت أصالة هجوم منصور عليها، وقامت بنشر منشور، صباح الخميس، نعت خلاله المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي وافته المنية، إثر أزمة قلبية.

وقالت الفنانة السورية: "الله يرحم المخرج الخلوق الموهوب الكبير #شوقي_الماجري وأُعزّي تونس الغاليه وكلّ ركن منّ أركان هذا الوطن الكبير ، برحيل واحد من كبار صنّاع الفنّ وإنسان راقي مهذّب ستبقى ذكراه عطره بما صنع وأبدع #الله_يرحمه".

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الأمن يضبط المتهمين بقتل محمود ’’شهيد الجدعنة‘‘.. وسر الجملة التي أنهت حياة الشاب

بعد ساعات قليلة من الواقعة، تمكنت قوات الأمن بمدينة تلا، بمحافظة المنوفية، من ضبط 3 متهمين بقتل الشاب محمود البنا، "شهيد الجدعنة"، الذي قُتل على يد صديقه "راجح"، متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات نافذة، إثر محاولته الدفاع عن فتاة تحرش بها الجاني.

وبحسب موقع "مصراوي"، تمكنت المباحث من ضبط 3 طلاب من المتهمين في واقعة مقتل محمود بمدينة تلا في أماكن مختلفة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وهم «م.ا»، «ا.ع»، و«م.ا».

وعقب ارتكاب الجريمة حاول الجاني الهرب إلى محافظة الإسكندرية إلا أن قوة من إدارة البحث الجنائي تمكنت من ضبطه.

وبمناقشة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتجري شئونها.

سر الجملة التي أنهت حياة محمود

وكشف "مصراوي"، إنه بفحص البلاغ تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من حصة للدرس الخصوصي، حاول معاتبة الجاني على قيامه بمعاكسة الفتيات زميلاته في الشارع، وحاول ثنيه عما يفعله، قائلا: "عيب تعاكس زميلاتي أنت جامعي".

وكانت الجهات الأمنية قد كشفت تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه، طعناً بمطواة، وفر هاربا.

وبحسب "اليوم السابع"، تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ا" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "م. راجح " 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهما على إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام الجاني بالتحرش بفتاة، مما دفع المجني عليه للتدخل، للدفاع عنها، ومن ثم قام "راجح" بطعن "محمود" طعنات متتالية نافذة فى البطن والرقبة، وتوفي على إثرها.

وتصدر هاشتاج "#راجح_قاتل"، تريند موقه التواصل، الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعدام القاتل، وعودة حق الشاب الذي دفع حياته ثمنا للشهامة والجدعنة.

وفي جازة مهيبة، شيع أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، الخميس، جنازة محمود، وسط حالة من الحزن والغضب، بعد مقتل الشاب، وطالبوا بتطبيق القصاص العادل، لعودة حق الراحل.

صورة القاتل راجح

صورة المجني عليه محمود

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