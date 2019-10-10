كيدانيان: القطاع السياحي هو القطاع الاكثر انتاجا

أشار وزير السياحة أفيديس كيدانيان خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من "ويسكي لايف بيروت"، في "سيسايد بافيون" - "بيال" الى أن "إقامة هذا المعرض تتوافق مع قرار اماراتي برفع الحظر على سفر الرعايا الاماراتيين الى لبنان، وهذا يعني المزيد من الثقة بلبنان وسياحته مما سيؤدي الى تعزيز قطاع التسوق في لبنان خصوصا ان الاماراتيين يقومون منذ العام 2010 بالتسوق في لبنان، وبالتالي نأمل عودتهم في أسرع وقت".
ولفت إلى ان "القطاع السياحي هو القطاع الاكثر انتاجا، ونحن رغم كل شيء ما زلنا نسجل أرقاما جيدة في عدد السياح"، آملا "أن يعطي إقرار الموازنة دفعا قويا للقطاع السياحي"، مشيراً الى "قرب اطلاق هيئة تنمية السياحة بعد تلقيه آراء النقابات السياحية بهذا الخصوص".
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