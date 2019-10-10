زياد أسود: دولة الانتظام العام لم تنتظم ولن يطول الوقت لمزيد من اللعب على حافة الهاوية

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "دولة الانتظام العام لم تنتظم ولن يطول الوقت لمزيد من اللعب على حافة الهاوية لأن النتائج واضحة بالأرقام الفاضحة. إن تضحك على الناس بمال الديون المتراكمة فهذا شأن من يأتمنك ويصدقك أما نحن فلا تشتر الوقت معنا ولا الصمت بالإغراء كالسم على شفاه الشعب المحكوم بالموت اضحك على نفسك".



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