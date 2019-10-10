النشرة: الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق تلة الرادار شرقي بلدة شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بأنه "أطلق ​الجيش الإسرائيلي​ قبل قليل من مواقعه داخل ​مزارع شبعا​ 3 قنابل مضيئة فوق تلة الرادار شرقي ​بلدة شبعا​ امتدادا حتى بركة النقار".

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