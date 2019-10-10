الطبش حيّت زملاءها المحامين واطلعت من سوبرة على ملف توسعة مسجد عبد الرحمن بن عوف

التقت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، في مكتبها بوسط ​بيروت​، منسق "​تيار المستقبل​" في بيروت الدكتور سامر سوبرة، وتمّ البحث في شؤون العاصمة وأهلها.

واطّلعت الطبش منه على "ملف توسعة مسجد عبد الرحمن بن عوف في منطقة ​رأس النبع​، لا سيما أنّ المبنى المَنوي هدمه لإنجاز أعمال التوسعة غير مُصنّف ضمن الأبنية الأثرية". ووعدَت بـ"متابعة الملف مع المعنيّين لإعطاء الرخصة والبدء بأعمال التوسعة في أسرع وقت ممكن، لما ينعكس إيجابًا على المصلّين من أهل المنطقة وخارجها".

وكانت الطبش قد التقت وفدًا من لجنة المسجد برئاسة الشيخ علي الخطاب، واستمعت منه إلى مشروع التوسعة.



كما حيّت الطبش، في يوم المحامي، "الزميلات والزملاء الّذين اتّخذوا من هذه المهنة رسالة نذروا أنفسهم خلالها لخدمة الحق والكشف عن الحقيقة و​محاربة الفساد​". وأعربت عن تقديرها لـ"المحامين الّذين قدّسوا حرية الرأي وسطّروا بنضالهم ملاحم بطوليّة لإعلاء كلمة الحق، واتّخذوا القانون نصًّا وروحًا رايةً لنصرة المظلومين".