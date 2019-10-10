التقت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي، في مكتبها بوسط بيروت، منسق "تيار المستقبل" في بيروت الدكتور سامر سوبرة، وتمّ البحث في شؤون العاصمة وأهلها.
واطّلعت الطبش منه على "ملف توسعة مسجد عبد الرحمن بن عوف في منطقة رأس النبع، لا سيما أنّ المبنى المَنوي هدمه لإنجاز أعمال التوسعة غير مُصنّف ضمن الأبنية الأثرية". ووعدَت بـ"متابعة الملف مع المعنيّين لإعطاء الرخصة والبدء بأعمال التوسعة في أسرع وقت ممكن، لما ينعكس إيجابًا على المصلّين من أهل المنطقة وخارجها".
وكانت الطبش قد التقت وفدًا من لجنة المسجد برئاسة الشيخ علي الخطاب، واستمعت منه إلى مشروع التوسعة.
كما حيّت الطبش، في يوم المحامي، "الزميلات والزملاء الّذين اتّخذوا من هذه المهنة رسالة نذروا أنفسهم خلالها لخدمة الحق والكشف عن الحقيقة ومحاربة الفساد". وأعربت عن تقديرها لـ"المحامين الّذين قدّسوا حرية الرأي وسطّروا بنضالهم ملاحم بطوليّة لإعلاء كلمة الحق، واتّخذوا القانون نصًّا وروحًا رايةً لنصرة المظلومين".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش حيّت زملاءها المحامين واطلعت من سوبرة على ملف توسعة مسجد عبد الرحمن بن عوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.