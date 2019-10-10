أنور الخليل: القانون يفرض التعامل بالليرة اللبنانية في كل مجالات العمل

أكّد أمين عام كتلة "التنمية والتحرير أنور الخليل، في تصريح تلفزيوني، أن "شركتي الخلوي تصران على استلام العائدات بالدولار"، مشيرًا الى أن "القانون يفرض التعامل بالليرة اللبنانية في كل مجالات العمل".
وشدد الخليل على "ضرورة استلام الأتلاف كلها بالليرة اللبنانية تسهيلًا لأمور المواطن"، معتبرًا أنه "ليس من واجباته التفتيش على الدولار".
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