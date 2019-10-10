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أنور الخليل: القانون يفرض التعامل بالليرة اللبنانية في كل مجالات العمل

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أكّد أمين عام كتلة "التنمية والتحرير ​أنور الخليل​، في تصريح تلفزيوني، أن "شركتي الخلوي تصران على استلام العائدات ب​الدولار​"، مشيرًا الى أن "القانون يفرض التعامل ب​الليرة اللبنانية​ في كل مجالات العمل".

وشدد الخليل على "ضرورة استلام الأتلاف كلها بالليرة اللبنانية تسهيلًا لأمور المواطن"، معتبرًا أنه "ليس من واجباته التفتيش على الدولار".

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