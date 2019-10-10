أنور الخليل: القانون يفرض التعامل بالليرة اللبنانية في كل مجالات العمل

أكّد أمين عام كتلة "التنمية والتحرير ​أنور الخليل​، في تصريح تلفزيوني، أن "شركتي الخلوي تصران على استلام العائدات ب​الدولار​"، مشيرًا الى أن "القانون يفرض التعامل ب​الليرة اللبنانية​ في كل مجالات العمل".

وشدد الخليل على "ضرورة استلام الأتلاف كلها بالليرة اللبنانية تسهيلًا لأمور المواطن"، معتبرًا أنه "ليس من واجباته التفتيش على الدولار".