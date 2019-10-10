الحريري استقبل وفدا من مركز جنيف لإدارة قطاع الأمن

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، وزير ​الدولة​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ في ​الخارجية البريطانية​ أندرو موريسون يرافقه ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​.

بعد اللقاء، أكّد مورسيون "أنني سعدت كثيرًا بلقاء الرئيس الحريري، وعرضنا عددا كبيرا من القضايا الثنائية، التي تصب في مصلحة كل من لبنان و​المملكة المتحدة​. إن زيارتي إلى لبنان تهدف للاطلاع على عدد من المشاريع التي تمولها ​بريطانيا​ في هذا البلد. وقد زرت اليوم على سبيل المثال ​طرابلس​، وستكون لدي زيارات ومحادثات أخرى غدا. أنا معجب بما رأيته في لبنان وسعيد لدعمنا هذه المشاريع، وأطلع قدما للاطلاع على مزيد من المشاريع هذا الأسبوع".

وكان الرئيس الحريري قد استقبل وفدا من مركز جنيف لإدارة قطاع ​الأمن​ DECAF برئاسة السفير توماس غيربر، وعرض معه سبل التعاون بين المركز ولبنان.

كما التقى وزير الاقتصاد السابق ​رائد خوري​ ومستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الاقتصادية ​فادي عسلي​.

