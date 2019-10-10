فادي جريصاتي: نتواصل مع الجمعيات التي تتابع موضوع النفايات المفروزة

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في حديث تلفزيوني "إننا نعمل على التواصل مع الجمعيات التي تتابع موضوع ​النفايات​ المفروزة". من جهته، أوضح رئيس ​بلدية الجديدة​ ​​أنطوان جبارة​ في حديث تلفزيوني "إنني كنت قد قدمت مشروعين لقيام معامل من أجل النفايات ولكن ما زالت في "الجوارير".

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