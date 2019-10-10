فوشيه التقى محافظ عكار: لم آت لمتابعة الوضع السياسي بل لمعرفة الوضع الاقتصادي

التقى السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، ​محافظ​ عكار ​عماد اللبكي​. ورحب اللبكي بالسفير فوشيه، شارحا "​تفاصيل​ واقع عكار على مختلف الصعد الحياتية العامة وابرز الاحتياجات في شتى المجالات وبخاصة تلك التي رتبتها تداعيات ​النزوح السوري​ منذ بدء الازمة السورية". وشكر فوشيه المحافظ اللبكي، قائلا "من زمن اردت المجيء الى ​منطقة عكار​، وقد سمعت انها مشهورة بجمال طبيعتها ومواقعها الأثرية. لذلك اردت الاستفادة من وجودي في المنطقة وزيارة المسؤولين فيها"، مشيراً إلى "إنني لم آت الى عكار لمتابعة الوضع السياسي، بل لمعرفة ​الوضع الاقتصادي​ فيها، لمعرفة كيفية تطوير مساهمتنا في التنمية الاقتصادية فيها، من خلال المؤسسة الفرنسية fd التي وصلت البارحة الى ​لبنان​ والتي ستعمل على تطوير خطة تعاون مع هذه المنطقة المهمة بالنسبة لنا كما باقي المناطق".

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