خوري: إصلاحات سيتم العمل عليها من خلال الموزانة او عبر قوانين مستقلة

أكد مستشار رئيس ​الحكومة​ ​غطاس خوري​ أن "هناك سلة من الاصلاحات يتم العمل عليها قسم منها سيكون ب​الموازنة​ وقسم بقوانين مستقلة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خوري أنه "بالنسبة للمؤسسات التي لاتنتج قد يتم دمجها أو إلغاءها".

ولفت الى انه "بالنسبة للتعيينات الإدارية نواب حاكم ​مصرف لبنان​ سيحصل توافق عليهم، وسيتم تعيين مجلس ​قطاع الكهرباء​ والمدير العام بالتوافق، ولاحقا يتم تعيين هيئة ناظمة ".

وأشار الى أن "الاجتماع المتعلق ب​مؤتمر سيدر​ الذي سيعقد هو تكملة للموضوع الاستثماري الذي ستقوم فيه شركات محددة".

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