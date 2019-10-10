مراد الى ريو دي جينيرو لحضور اجتماع "الميركوسور" ولقاء رئيس البرازيل

غادر وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ الى ريو دي جينيرو لحضور اجتماع اتحاد غرف التجارة لمجموعة دول "الميركوسور"، والذي كان ​لبنان​ قد انضم إليه كعضو مراقب لأول مرة في تاريخ الإتحاد.

خلال الزيارة، سيقابل الوزير مراد الرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​.

يذكر أنّ مراد كان قد زار سابقاً البرازيل في جولة طويلة أثمرت عن حجز بطاقة للبنان في اتحاد "الميركوسور"، وهو اتحاد تجاري واسع يفتح الإنضمام إليه أبواباً جديدة لتصريف وتسويق الإنتاج اللبناني في ​أميركا اللاتينية​.

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