الأمم المتحدة: العملية العسكرية التركية شمالي سوريا قد تحيي "داعش"

أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ​سوريا​ أن "العملية العسكرية وتصاعد ​العنف​ شمالي سوريا قد تؤدي إلى إحياء تنظيم " داعش" الإرهابي"، مشيرةً إلى ان "أي حملة عسكرية جديدة يمكن أن تؤدي إلى انعدام ​الأمن​ والفوضى، وظروف محفوفة بالمخاطر يمكن أن تودي إلى إحياء تنظيم "داعش" الارهابي". ودعت جميع جهات النزاع إلى "استئناف الحوار وضمان الحماية الأساسية للمدنيين أثناء الأعمال العدائية".

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