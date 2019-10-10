أوشاكوف: بوتين سيزور السعودية والإمارات في 14 و15 تشرين الأول الحالي

أعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، أنّ "بوتين سيزور السعودية في 14 تشرين الأول الحالي، والإمارات في الخامس عشر من الحالي".
ولفت إلى أنّه "يتمّ الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجاريّة، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية"، مبيّنًا أنّ "بوتين وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيناقشان في المقام الأول قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافيّة والإنسانيّة".
وأوضح أنّ "بوتين والملك سلمان يتواصلان عبر الهاتف بشكل دوري، كما أنّ بوتين يجتمع بانتظام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
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