ترامب أكد مقتل خبير القنابل لدى القاعدة في اليمن

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "خبير صنع القنابل في تنظيم "القاعدة" إبراهيم حسن عسيري، قتل قبل عامين في عملية ل​مكافحة الإرهاب​ في ​اليمن​"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ ستواصل مطاردة الإرهابيين من أمثال عسيري حتى لا يعودوا يشكلون تهديدا لأمتنا العظيمة".

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